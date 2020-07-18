KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS sınav tarihleri…

Tüm Türkiye'de memur olmak isteyen vatandaşlar, yaklaşan KPSS sınavına hazırlanıyor. Milyonlarca memur adayı, KPSS başvuruları ve KPSS sınav tarihlerini yakından takip ediyor. KPSS lisans başvuruları, 13 Temmuz'da son ermişti. Şimdi gözler KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans başvurularında. İşte KPSS sınavı ile ilgili tüm gelişmeler…

KPSS ORTA ÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladı sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül arasında yapılacak. KPSS orta öğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yine ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans sınavının yapılacağı tarih ise 25 Ekim 2020.

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KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020