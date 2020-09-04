KPSS saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesine dikkat!

KPSS için saatler kaldı, ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için ise adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

2020 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM’NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM’nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS’de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.



SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.