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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi için bekleyiş…

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Yaklaşan KPSS öncesinde adaylar KPSS sınav giriş belgesini ve sınav yerlerini merakla araştırıyor. Peki ÖSYM KPSS sınav giriş yerlerini açıkladı mı?

09:30 -
Haberler Eğitim
KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi için bekleyiş…

ÖSYM’nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) lisans oturumu, eylül ayında gerçekleştirilecek. Sınava girecek on binlerce, ‘KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı’na yoğun bir şekilde araştırıyor. 2020 KPSS lisans sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınava 10 gün kala adayların erişimine açılması bekleniyor.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 06 Eylül 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

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