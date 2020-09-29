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KPSS sonuçları için ÖSYM’nin açıkladığı tarih yaklaşıyor…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının sonuç tarihi duyuruldu. KPSS sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar internet üzerinden sorgulanacak ve evlere sonuç belgesi gönderilmeyecek.

08:41 -
Haberler Eğitim
KPSS sonuçları için ÖSYM’nin açıkladığı tarih yaklaşıyor…

Lisans mezunu adaylar, geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS lisans sınavlarında ter döktü. Son olarak KPSS ÖABT sınavı gerçekleşti ve sonuç bekleyişi başladı.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim’de açıklanacak Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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