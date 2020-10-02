KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanan KPSS sınavlarını 22 Ekim’de sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuracak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM’nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.