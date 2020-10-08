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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih yaklaşıyor

Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü KPSS’de birçok sınav tamamlandı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM’nin sonuç tarihini iple çekiyor. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere sonuçlar 22 Ekim tarihinde erişime açılacak.

12:44 -
Haberler Eğitim
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih yaklaşıyor

KPSS’de Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarını geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM’nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

ERKEN AÇIKLANABİLİR

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM’nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.

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