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KPSS soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı

Kamu personeli adaylarının beklediği KPSS soru ve cevapları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinde yayınlandı. Sınava başvuran adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile, 10 gün boyunca KPSS soru ve cevaplarına erişebilecekler.

14:39 -
Haberler Eğitim
KPSS soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı

12 – 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) erişime açıldı.

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

KPSS lisans oturumları olan Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları tamamlandı ve sınav cevapları erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

ais internet KPSS ÖSYM
Son güncelleme: 15:00 14.09.2020
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