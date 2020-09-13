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KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı, KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu bugün gerçekleştirildi. KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi de geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde 22 Ekim'de duyurulacak. ÖSYM ayrıca KPSS soruları ve cevapları için de tarih verdi.

12:08 -
Haberler Eğitim
KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

Adaylar uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü KPSS’de ter döktü. ÖSYM takviminde KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları puanların yanı sıra netleri de öğrenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

FOTO: SHUTTERSTOCK

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu.

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