KPSS tercih kılavuzu yayılandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman yapılacak?

Memur olmak isteyen vatandaşlar, 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden tercihlerini yapabilecek.

KPSS tercihleri, açıklanan tercih kılavuzuna göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.