Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları açılacak mı? MEB açıkladı

Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında, kurum ve kuruluşların mesai saatlerine kadar birçok alanda düzenleme yapılmış, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirilmişti. MEB, anaokullarının durumu için değişikliğe gitti.

ANAOKULU VE KREŞLER AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından anaokullarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından (15 Aralık) itibaren yüz yüze eğitime geçecektir” denildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir” ifadelerini kullanmıştı.