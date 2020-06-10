Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte kreşlerin açılış tarihi…

İki ay aşkın süredir kapalı olan anaokulları ve kreşlerin açılması için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu tarih sonrasında kreşler ve bakımevleri kısa süre sonra açılacak. Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Kreşlerin açılış tarihi belli mi?

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan kreşlerin açılacağı tarihi 15 Haziran olarak duyurdu. Konu ile ilgili açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.” dedi. Öte yandan bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında da bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.” dedi.