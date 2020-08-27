Kreşlerin açılış tarihi belli mi? Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak?

Corona virüsü nedeniyle mart ayında okulların kapatılmasıyla beraber kreşler ve anaokullarında da eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu. Yeni öğretim dönemi yaklaşırken “kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak” sorusa veliler tarafından yanıt aranılıyor.

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüz yüze eğitime başlama kararı Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçeveleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları şu yönde;

“21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.”

Yapılan açıklamaya göre kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde 21 Eylül tarihi olacak.