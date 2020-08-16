KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs, kredi ve yurt için açıklama geldi mi?

Üniversitede eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere her yıl KYK tarafından başvuru yapıldığı takdirde burs veriliyor. Ayrıca maddi destek almak isteyen öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı da sunuluyor. KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Ancak henüz konu hakkında KYK tarafından bilgilendirme yapılmadı.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK tarafından henüz burs, kredi ve yurt hakkında bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu.

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.