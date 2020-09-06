KYK burs, kredi ve yurt tarihleri belli mi? Bakanlıktan açıklama geldi!

Üniversite öğrencileri içi büyük önem taşıyan KYK yurt ve burs başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı açıklama yaptı ve tarihler tahmini olarak ortaya çıktı.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI İÇİN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruların YÖK tarafından belirlenecek takvime göre yapılacağını söylerken, Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim’den sonra planlama yapmasını söylemişti. Yani KYK yurt başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

–Ön lisans öğrencileri,

–Lisans öğrencileri,

–İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

–Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

–ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

–Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

–2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

–Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

–Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

–Yabancı uyruklu öğrenciler,

–Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

–Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

–Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

–Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

–Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

–Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.