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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı ve üniversite öğrencilerinin yararlandığı KYK burs ve kredileri bu sene 650 lira olarak ödenecek. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

Güncellenme: 11:03, 26/12/2020
Haberler Eğitim
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

11 Aralık'ta sona eren taahhütname onayını yapan öğrencilere, ocak ayında ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ KAÇ PARA OLACAK?

2021 yılında lisans öğrencilerine aylık olarak 650 lira, yüksek lisansa 1300 lira ve doktora öğrencilerine ise 1950 lira kredi veya burs ödemesi yapılacak.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

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