KYK bursve kredileri ne zaman yatırılacak? Haziran bursu bayramdan önce yatar mı?

KYK burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı heyecanla beklenen bir konu. Öğrencilerin merakla bekledikleri KYK burs ve kredileri hakkında açıklama geldi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, bu ay yapılacak ödemelerle ilgili tarihleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte KYK burs ve kredileri hakkında detaylar…

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi; Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız.

ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

Öğrencilerin öğrenim kredisi borcu ÜFE artışı dikkate alınarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜFE kadar eklenen tutarı yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı mücbir sebep ilan ederse Yİ-ÜFE uygulanmadan ertelemeye yetkili olacak.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Öğrenim kredisi geri ödemeleri herhangi bir ek maliyet ve işleme gerek olmaksızın 3 ay (nisan-mayıs-haziran) süreyle ertelenecek. Borcunu ödemek isteyenler ise ödeme işlemlerine devam edebilecek.