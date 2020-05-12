KYK haziran burs ve kredi ödeme tarihleri belli mi? KYK bursları ne zaman yatıralacak?

KYK kredi ve burs ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Erdoğan, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK burs ve kredi ödemelerinin bayram öncesi ödeneceğini duyurdu.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi; Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran’da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs’tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Öğrenim kredisi geri ödemeleri herhangi bir ek maliyet ve işleme gerek olmaksızın 3 ay (nisan-mayıs-haziran) süreyle ertelenecek. Borcunu ödemek isteyenler ise ödeme işlemlerine devam edebilecek.

ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

Öğrencilerin öğrenim kredisi borcu ÜFE artışı dikkate alınarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜFE kadar eklenen tutarı yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı mücbir sebep ilan ederse Yİ-ÜFE uygulanmadan ertelemeye yetkili olacak.