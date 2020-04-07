KYK mart ayı ücreti iade edilecek mi? KYK ücretleri ne zaman geri ödenecek?

Corona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen üniversteler uzatan eğitim sistemi ile devam ediyor. KYK yurtlarında kalan öğrenciler mart ayında ödedikleri ücretlerin iadesi yapılacak mı merak ediyor.

KYK ÜCRETLERİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

“Değerli öğrenci arkadaşlarım,

Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır.

Yurtlarımız ve bütün imkânlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

KREDİ VE BURSLAR ÖDENMEYE DEVAM EDECEK

Cumhurbşkanı Erdoğan, açıklamasında “Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek” dedi.