KYK ücretleri ne zaman geri ödenecek? KYK mart ayı ücreti iade edilecek mi?

Mart ayı KYK yurt ücreterini ödeyen öğrenciler paralarını iade alabilecek mi merak edilen konuların arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleriyle açıklamalarda bulundu.

KYK ÜCRETLERİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Değerli öğrenci arkadaşlarım,

Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır.

Yurtlarımız ve bütün imkânlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

KREDİ VE BURSLAR ÖDENMEYE DEVAM EDECEK

Cumhurbşkanı Erdoğan, açıklamasında “Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek” dedi.