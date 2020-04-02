KYK yurt ücretleri ne zaman iade edilecek? Kredi ve burslar kesilecek mi?

Corona virüsü salgını sebebiyle öğrenciler uzaktan eğitime geçtiler. KYK yurtlarında kalan öğrenciler ise yurt ücretleri ile ilgili son durumun ne olacağını merak ediyor. Detaylar şu şekilde…

YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

KYK yurt ücretlerinin iade edileceğine dair açıklamalar resmi kaynaklar tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. “ifadelerini kullandı.

KREDİ VE BURSLAR ÖDENMEYE DEVAM EDECEK

Cumhurbşkanı Erdoğan, açıklamasında “Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek” dedi.