KYK yurt ve burs başvuru tarihleri yeni takvime göre belirlenecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre YÖK tarafından belirlenen akademik takvim dikkate alınarak KYK başvuru süreci de başlayacak. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları bu sene 1 Ekim baz alınarak gerçekleştirilecek.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve burs 550 lira olarak ödeniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim’den sonra planlama yapmasını söylemişti. Yani KYK yurt başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak.

BURS HANGİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR?

–Ön lisans öğrencileri,

–Lisans öğrencileri,

–İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

–Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

–ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

–Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.