KYK yurt ve burs başvuruları akademik takvime göre yapılacak

Bakanlığın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

“Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvuruları, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır”

Yükseköğretim Kurumu, geçtiğimiz günlerde üniversitelere gönderdiği yazıda okulların açılması için 1 Ekim'den sonra planlama yapılması gerektiğini duyurmuştu.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu. Corona virüsü pandemisi sebebiyle aksayan KYK yurt başvuruları 1 Ekim tarihinden sonra yapılacak.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

–Ön lisans öğrencileri,

–Lisans öğrencileri,

–İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

–Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

–ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

–Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.