KYK yurt ve burs başvuruları için işaret edilen tarih geldi!

KYK yurt ve burs başvuruları için haftalardır 1 Ekim tarihi işaret ediliyordu ve heyecanla beklenen tarih geldi. Önceki açıklamalar dikkate alınırsa başvuruların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ VE BURS FARKI

Burs nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.