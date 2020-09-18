KYK yurt ve burs başvuruları için işaret edilen tarihler geliyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre YÖK tarafından belirlenen akademik takvim dikkate alınarak KYK başvuru süreci de başlayacak. Açıklamada; “Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim’den sonra planlama yapmasını söylemişti. Yani KYK yurt başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.