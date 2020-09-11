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KYK yurt ve burs başvuruları için tarih bekleniyor!

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvurularının başlaması için YÖK’ün yayınlayacağı akademik takvimin bekleneceğini duyurmuştu. Yüseköğretim Kurumu (YÖK) üniversitelere akademik takvim için yazı gönderdi.

13:58 -
Haberler Eğitim
KYK yurt ve burs başvuruları için tarih bekleniyor!

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, okulların açılması için 1 Ekim'den sonra planlama yapılması istendi. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

–Ön lisans öğrencileri,

–Lisans öğrencileri,

–İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

–Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

FOTO: DepoPhotos 2020'de kredi ve burs 550 lira olarak ödeniyor.

–ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

–Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Dikey Geçiş Sınavı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK öğrenci ÖSYM sınav YÖK
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