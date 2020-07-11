KYK’dan burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

* YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır.

* Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.