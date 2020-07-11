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KYK’dan burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu ay burs veya kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacağı ifade edildi.

21:21 -
Haberler Eğitim
KYK’dan burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

* YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır.

* Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

e-devlet KYK
Son güncelleme: 21:23 11.07.2020
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