LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?

Yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınav'nda tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi ise LGS nakil işlemleri gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre LGS 2. nakil işlemleri 21 Ağustos tarihine kadar yapılacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları 21 Ağustos’a kadar yapılabilecek. Sonuçların ilanı ise 24 Ağustos 2020 tarihinde olacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB’in internet sitesine giriş yaptıktan sonra duyurular kısmından ya da yukarıdaki MEB linkine tıklayarak sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde sizden T.C kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi soracak. İstenen bilgileri doğru şekilde girdiğiniz anda nakil sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz. MEB’in sayfasında karşınıza çıkacak ekran aşağıdaki gibidir.

E OKUL NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA



HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEDİYSENİZ…

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.