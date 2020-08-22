LGS 2. nakil sonuçları ne zaman? 2. nakil başvuru sonuçları için kısa süre kaldı!

MEB tarafından açıklanan takvime göre LGS 2. nakil başvuruları dün itibariyle tamamlandı. Sonuçlar için ise bekleyiş başladı. MEB tercih takvimine göre lise 2. nakil sonuç tarihleri açıklandı…

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları bugün de yapılabilecek. Sonuçların ilanı ise 24 Ağustos 2020 tarihinde olacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB’in internet sitesine giriş yaptıktan sonra duyurular kısmından ya da yukarıdaki MEB linkine tıklayarak sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde sizden T.C kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi soracak. İstenen bilgileri doğru şekilde girdiğiniz anda nakil sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz. MEB’in sayfasında karşınıza çıkacak ekran aşağıdaki gibidir.

E OKUL NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEDİYSENİZ…

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.