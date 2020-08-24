LGS 2. nakil tercih sonuçları: LGS 2. nakil sonuçları meb.gov.tr sorgulama sayfası…

LGS birinci nakil sonuçları ardından gözler ikinci nakil başvurularına çevrilmişti. MEB tarafından yapılan duyuruya göre LGS ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde bir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar nakil başvurusunda bulunmuştu. Sonuçlara açıklandığı andan itibaren bakanlığın internet sitesi adresinden kimlik numaraları girilerek ulaşılabilecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

E OKUL NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB'in internet sitesine giriş yaptıktan sonra duyurular kısmından ya da yukarıdaki MEB linkine tıklayarak sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde sizden T.C kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi soracak. İstenen bilgileri doğru şekilde girdiğiniz anda nakil sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz. MEB'in sayfasında karşınıza çıkacak ekran aşağıdaki gibidir.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı