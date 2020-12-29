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LGS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Liselere giriş kapsamında düzenlenen merkezi sınava ilişkin tarih geçtiğimiz günlerde belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak açıkladı.

Güncellenme: 10:16, 29/12/2020
Haberler Eğitim
LGS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin LGS tarihi duyuruldu.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS’YE 2020 YILINDA 1 MİLYON 472 BİN KİŞİ KATILDI

2020 yılında uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldı. “2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43’e yakın bir artış gerçekleşmişti.

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