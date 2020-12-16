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LGS 2021 ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin LGS tarihi duyuruldu. Liseye Geçiş Sınavı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 15:21, 16/12/2020
Haberler Eğitim
LGS 2021 ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

LGS'YE 2020 YILINDA 1 MİLYON 472 BİN KİŞİ KATILDI

2020 yılında uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldı. “2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşmişti.

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