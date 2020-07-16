LGS Ankara lise puanları: Ankara LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgileri!

Ankara lise taban puanları henüz duyurulmadı. Ancak öğrenciler 2019 kılavuzu sayesinde geçtiğimiz yılında taban puanları ve yüzdelik dilimleri yardımcı olabiliyor. Sizler için Ankara’da bulunan geçtiğimiz yılın okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hazırladık.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Aşağıda yer alan tabloda 2019 yılı LGS Ankara Liseleri yüzdelik dilimleri yer alıyor. Henüz güncel olan 2020 yılı kılavuzu yayınlanmadığı için fikir sahibi olmak isteyenler geçtiğimiz yılın kılavuzunu inceleyebilir.