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LGS başvuruları otomatik olacak! Bakan’dan LGS başvuru açıklaması…

Corona virüsü önlemleri kapsamında birçok sınavın tarihi değişti ancak LGS tarihi aynı kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS başvurularıyla ilgili bir ayrıntı paylaştı. Twitter'dan yapılan açıklamayla LGS başvurularının otomatik olacağını duyurdu...

13:31 -
Haberler Eğitim
LGS başvuruları otomatik olacak! Bakan’dan LGS başvuru açıklaması…

LGS başvuruları için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi ve başvuruların otomatik olacağı duyuruldu. LGS sınav kılavuzu ise 3 Nisan’da yayınlanacak.

LGS BAŞVURULARI OTOMATİK OLACAK

Ziya Selçuk’un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor.

Corona Milli Eğitim Bakanı sınav Twitter
Son güncelleme: 13:34 30.03.2020
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