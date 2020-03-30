LGS başvuruları otomatik olacak! Bakan’dan LGS başvuru açıklaması…

LGS başvuruları için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi ve başvuruların otomatik olacağı duyuruldu. LGS sınav kılavuzu ise 3 Nisan’da yayınlanacak.

LGS BAŞVURULARI OTOMATİK OLACAK

Ziya Selçuk’un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor.