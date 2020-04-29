LGS ertelecek mi? LGS ne zaman, tarih değişti mi?

Liseye geçiş yapacak öğrencilerin ilgiyle takip ettikleri LGS’ye dair son açıkamalar Bakan Selçuk tarafından yapıldı. LGS’nin şu an tarihinde bir değişiklik olmadığı belirtildi ve görüşmelerin süreceği açıklandı.

LSG SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Selçuk açıklamasında “LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.” diyerek LGS tarihine değindi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik

kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 22 Nisan 2020 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.