LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB açıklama yaptı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanması planlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili yeni kararların alınıp alınmadığı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler LGS ile ilgili MEB açıklamalarını bekliyor. LGS hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapmış olduğu son açıklamada sınavın mümkünse zamanında mümkün olmazsa en kısa zamanda yapılması planlandığını açıklamıştı. Bunun için ise Türkiye’deki istatistiklere bakıldığını ifade etmişti. Peki LGS ertelenecek mi? LGS ne zaman yapılacak?

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 LGS’ye ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle eğitim uzaktan devam ederken, LGS’nin ertelenip ertelenmediği araştırılıyor. MEB’in yapmış olduğu son açıklamalara göre, 2020 LGS 7 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav tarihinde henüz bir değişiklik yapılmadı. Sınav tarihinin değişmesi durumunda sayfamızdan sizlere aktaracağız.

BAKAN SELÇUK, LGS HAKKINDA EN SON NE DEMİŞTİ?

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz.

Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak.” dedi.

“Bizim burada yapmak istediğimiz şey çocukların motivasyonunu kırmadan, bölmeden, mümkünse zamanında mümkün olmazsa en kısa zamanda bu sınavı yapmak. Bunun için de Türkiye’deki istatistiklere bakıyoruz. Daha dün Bilim Kurulu’nda bu meseleyle ilgili bir istişare oldu. Bizim de içinde bulunduğumuz bir değerlendirme yapıldı. Tüm bunları önümüzdeki haftalar içerisinde değerlendirip, biz de her şekilde online olmamak şartıyla, çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz. Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Düzenlemelerle ilgili de acaba ülkemizde kaç sınıf, kaç sıra var? Şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerimizin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Bu yüzden ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Farklı uygulamalara açığız. Çocuklarımızın yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır.”