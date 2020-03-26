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LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB açıklaması

8. sınıf öğrencileri LGS sınavı hazırlıklarına devam ederken açıklamalar peş peşe geliyor. Uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde öğrenciler ve veliler LGS sınavının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle birçok sınav ertelendi. Peki 2020 LGS sınavı ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?

22:10 -
Haberler Eğitim
LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB açıklaması

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde öğrenciler sınavın ne zaman yapılacağını ve ertelenip ertelenmediği konusunu merak ediyor. Corona virüsüne salgını nedneiyle 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim almaya başlayan öğrenciler ‘LGS ertelendi mi?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte MEB’den yapılan LGS açıklamaları…

LGS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak sadece 1. dönem konularından uygulanacağını açıkladı. Bakan Selçuk LGS’nin ertelenmesine ilişkin olarak ise ‘LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok’ ifadelerini kullandı. İşte Bakan Selçuk’tan yapılan açıklamalar.

“LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok”

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: “Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020’de yapılacak LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok.

Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak.”

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