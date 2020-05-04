LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS tarihi açıklaması…

Bir buçuk milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili beklenen karar açıklandı. LGS sınav tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı günlerdir gündemde ilk sıralarda yer alıyordu. Bu akşam ise Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından LGS tarihinin ertelendiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 2020-LGS’nin 20 Haziran tarihinde uygulanacağını duyurdu.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında LGS tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 2020-LGS’nin 20 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS’de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

LGS SORULARININ MÜFREDAT VE KAZANIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ