LGS ertelendi mi? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Öğrenciler tarafından en fazla merak edilen konulardan biri de LGS sınavının ertelenip etlenmediği oldu. Sınava hazırlanan binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili alınan kararları merak ediyor. Bu akşam yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ertelemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki LGS ertelendi mi?

LGS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

LGS’ye ilişkin her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tüm hazırlıklarımız tamam.

“Bu sınavlar konusu başından beri gündemimizde. LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin 3 senaryomuz var.”

“Genel olarak sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodolojinin doğrultusunda belli olacak.”

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamada, “LGS ve YKS sınavlarının gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

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