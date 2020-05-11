LGS konuları değişti mi? LGS ne zaman yapılacak?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihinde değişiklik yapıldı. Bu sınavlardan biri de Liselere Geçiş Sınavı (LGS) oldu. Dün yapılan kabine toplantısı sonrası, corona virüsü tedbirlerinin normalleşme adımları açıklandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘LGS sınavı ne zaman' sorusunun cevabını vermiş oldu. İşte LGS'nin yapılacağı tarih…

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

16 Temmuz’da açıklanacak LGS’nin sınav sonuçlarına itiraz ise 10 gün içerisinde yapılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç sistemi üzerinden duyurulacak. Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilir detayları inceleyebilirsiniz.

LGS 2020 KILAVUZU