LGS ne zaman? 2020 LGS konuları neler?

Birçok sınavın ertelenmesinin ardında öğrenciler LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

SINAVA BAKANLIK BAŞVURACAK

7 Haziran’daki sınava 1.7 milyon 8’inci sınıf öğrencisi girecek. Bakanlık 1.7 milyon öğrencinin tamamının başvurusunu kendisi yerine okul müdürleri aracılığıyla yapacağı için veli veya öğrencilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmadı.

Elektronik fotoğraflı olacak Sınav Giriş Belgeleri, 28 Mayıs’ta okul müdürlüklerinden alınabilecek.

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LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başka