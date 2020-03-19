LGS ne zaman? LGS ertlendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok konuyla ilgili alınan kararları açıklarken, LGS sınavlarının ertelenmesi konusuna da değindi. Peki LGS (Liselere geçiş sınavı) ertelendi mi LGS ne zaman gerçekleşecek? İşte yapılan LGS açıklaması ve detaylar…

LGS ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamada, “LGS ve YKS sınavlarının gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.” ifadelerini kullandı.

LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.