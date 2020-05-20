LGS ne zaman? LGS sınavı için önemli uyarılar…

Corona virüsü sebebiyle okulların bu dönemde bir daha açılmayacağına karar verilirken, LGS sınavına hazırlanan öğrenciler ise sınav tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte LGS sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenler…
LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye'de corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları atılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavının ne zaman yapılacağını da belirtti. Buna göre; daha önce 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS 2020 sınavı 20 Haziran tarihinde yapılacak.
LGS İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS'ye girecek öğrenciler ve öğrenci velilerine uyarıda bulundu. Hatice Yılmaz şunları şöyledi;
Öğrencilerin kendi kendilerine ders çalışmak zorunda kaldıkları süreçle ilgili bilmesi gerekenler:
Sınava hazırlanan neredeyse tüm öğrencilerin yaşadığı ortak duygu “Sınav her gün biraz daha yaklaşıyor ama ben hala yeterince hazır değilim; kendimi hiç hazır hissetmiyorum hatta çok eksiğim var.” duygusudur. Bu konuda yalnız değilsiniz, biraz düşünürseniz sınava girecek olan bütün akranlarınızla aynı duyguyu yaşadığınızın farkına varacaksınız. Rahat olun, telaşlanmayın.
İkinci olarak “Bu süreçte yalnızdım, eksiklerim çok olabilir; çalışıyorum ama yeterli olup olmadığını bilmiyorum.” duygusu da sınava hazırlanan öğrencilerin ortak duygularından biri. Hepiniz biliyorsunuz ki bu konuda da akranlarınızdan hiçbir farkınız yok.
Bilmeniz gereken son şey de neredeyse üç aydır evden çıkmadığınızdan ister istemez çalışmak zorunda kaldığınızdır. Son tekrarları yapmaya başladığınızda geçmiş bilgilerinizi kolayca hatırladığınızı ve umduğunuzdan çok daha başarılı olabildiğinizi göreceksiniz.
Son bir ayda yapılması gereken çalışmalar:
Kolay tekrar yapma tekniği:
Üçüncü gün ise bir tam denemeyi süreye dikkat ederek ve maske takarak çözmek sınava duygusal olarak da hazır olmanızı sağlayacaktır. Sınav bitiminden sonra biraz ara verip yanlışlarınızı bulup giderirseniz yeterince hazır olacaksınız. (Gözlük kullanıyorsanız gözlük camlarınızın buğulanmaması için gözlükçüden özel bir sprey almanız gerekebilir)
Tüm dersler için MEB’in son üç yıldır yayınladığı örnek soruların birinci dönemle ilgili olanlarını ve bu yıl yayınlanmış olan tüm soruları çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz.
Sevgi Yanında Olmaktır, Sevgi Fedakârlıktır, Sevgi Desteklemektir
Hepinizin anladığı gibi sıra anne ve babalara geldi. Her öğrencinin en büyük destekçileri annesi, babası ve kardeşleridir. Bu süreçte sınava girecek öğrenci en güçlü desteği ailesinden bekler.
Çocuğunuzu doğru desteklemek için:
Dinlenme aralarında hava almak şart!
Ders çalışan öğrenci sürekli olarak masa başında ya da ekran karşısında oturmak zorunda kalıyor. Normal şartlarda otururken çok sığ nefes alıyoruz. Bu durum da vücuda yeterli miktarda oksijen girmesine engel oluyor. Ancak beynin ve vücudun oksijen alması öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle çalışma aralarında mümkünse evin etrafında ya da içinde iki üç tur koşmak veya açık cam önünde ya da balkonda tempolu müzik eşliğinde her gün 3-4 defa dans etmek veya egzersiz yapmak öğrenciyi rahatlatacak, öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.