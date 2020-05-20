LGS ne zaman? LGS sınavı için önemli uyarılar…

Corona virüsü sebebiyle okulların bu dönemde bir daha açılmayacağına karar verilirken, LGS sınavına hazırlanan öğrenciler ise sınav tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte LGS sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları atılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavının ne zaman yapılacağını da belirtti. Buna göre; daha önce 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS 2020 sınavı 20 Haziran tarihinde yapılacak.

LGS İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS'ye girecek öğrenciler ve öğrenci velilerine uyarıda bulundu. Hatice Yılmaz şunları şöyledi;

Öğrencilerin kendi kendilerine ders çalışmak zorunda kaldıkları süreçle ilgili bilmesi gerekenler:

Sınava hazırlanan neredeyse tüm öğrencilerin yaşadığı ortak duygu “Sınav her gün biraz daha yaklaşıyor ama ben hala yeterince hazır değilim; kendimi hiç hazır hissetmiyorum hatta çok eksiğim var.” duygusudur. Bu konuda yalnız değilsiniz, biraz düşünürseniz sınava girecek olan bütün akranlarınızla aynı duyguyu yaşadığınızın farkına varacaksınız. Rahat olun, telaşlanmayın.

İkinci olarak “Bu süreçte yalnızdım, eksiklerim çok olabilir; çalışıyorum ama yeterli olup olmadığını bilmiyorum.” duygusu da sınava hazırlanan öğrencilerin ortak duygularından biri. Hepiniz biliyorsunuz ki bu konuda da akranlarınızdan hiçbir farkınız yok.

Bilmeniz gereken son şey de neredeyse üç aydır evden çıkmadığınızdan ister istemez çalışmak zorunda kaldığınızdır. Son tekrarları yapmaya başladığınızda geçmiş bilgilerinizi kolayca hatırladığınızı ve umduğunuzdan çok daha başarılı olabildiğinizi göreceksiniz.

Son bir ayda yapılması gereken çalışmalar:

Kendinize günlük çalışma planı yapınız: “Saat kaçta kalkılacak, ders çalışmaya kaçta başlanacak, ne zaman ara verilecek, ne zaman tekrar çalışmaya başlanacak ve ne zaman uykuya geçilecek?” gibi unsurları detaylı olarak belirleyiniz.

Günlük çalışma planınızın konu tekrarı merkezli bir plan olması gerekmektedir. Bu nedenle; örneğin bir gün sözel, ikinci gün sayısal derslere yönelik tekrar yapıp üçüncü gün deneme çözmek daha kolay ve verimli çalışmanızı sağlayacaktır.

Kolay tekrar yapma tekniği:

Bildiğiniz gibi sınav soruları ders kitabınızdaki konu ve kazanımlardan hazırlanıyor. Bu nedenle sözel derslerin tekrarını yaparken önce tekrar yapacağınız ünite ve konuyu sayfayı tarayarak gözden geçirin, unuttuğunuzu düşündüğünüz bölümü okuyarak hatırlayınız. Bu yöntemle bir saat içinde bir üniteyi tekrar edebilirsiniz.

İkinci olarak tekrar ettiğiniz ünite ile ilgili ders kitabınızdaki konu kazanım sorularını ve konuyla ilgili bulabildiğiniz testleri çözebilirsiniz. Sözel derslerin her biri için günde bir buçuk, iki saat ayırmanız yeterli olacaktır.

İlk günü sözel derslerin tekrarıyla geçirdikten sonra ikinci günün yarısını matematik, diğer yarısını da fen bilimleri dersi için ayırınız. Sayısal derslerin en kolay tekrar yöntemi her konu ile ilgili üst üste üç test çözüp daha sonra sonuçlarınızı kontrol ederek konu ile ilgili bilgi eksikliğinizi bulup gidermektir.

Üçüncü gün ise bir tam denemeyi süreye dikkat ederek ve maske takarak çözmek sınava duygusal olarak da hazır olmanızı sağlayacaktır. Sınav bitiminden sonra biraz ara verip yanlışlarınızı bulup giderirseniz yeterince hazır olacaksınız. (Gözlük kullanıyorsanız gözlük camlarınızın buğulanmaması için gözlükçüden özel bir sprey almanız gerekebilir)

Tüm dersler için MEB’in son üç yıldır yayınladığı örnek soruların birinci dönemle ilgili olanlarını ve bu yıl yayınlanmış olan tüm soruları çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz.

Sevgi Yanında Olmaktır, Sevgi Fedakârlıktır, Sevgi Desteklemektir

Hepinizin anladığı gibi sıra anne ve babalara geldi. Her öğrencinin en büyük destekçileri annesi, babası ve kardeşleridir. Bu süreçte sınava girecek öğrenci en güçlü desteği ailesinden bekler.

Çocuğunuzu doğru desteklemek için:

Pandemi sürecinde neredeyse hepimizin uyku düzeni değişti. Geç saatlere kadar oturup geç kalkar olduk. Ama artık sınav çok yaklaştı ve öğrencilerin sınava biyolojik saat açısından da hazır olabilmesi için belirli bir saatte yatıp belirli bir saatte kalkması gerekiyor. Bu konuda sorumluluk anne ve babanındır.

Siz öğrencinizin çalışmasına ne kadar saygı gösterir ve günlük programınızı onun çalışma programına göre düzenlerseniz öğrencinizi o oranda desteklemiş olursunuz.

Öğrencinizin çalışmasına saygı göstermek “Haydi, odan hazır; gir çalış!” demek değildir. Öğrencinizin çalışmasına saygı göstermek evdeki faaliyetlerin onun ilgisini dağıtmayacak şekilde sessizce yapmak, yüksek sesle konuşmamak veya öğrencimiz çalışırken televizyon izlememektir.

Öğrencinizin beslenme düzenine dikkat ediniz. Sabah kahvaltısını en geç saat 09.00'da yapmış olmasına, öğle ve akşam yemeklerinde sağlıklı beslenmesine özen gösteriniz.

Dinlenme aralarında hava almak şart!

Ders çalışan öğrenci sürekli olarak masa başında ya da ekran karşısında oturmak zorunda kalıyor. Normal şartlarda otururken çok sığ nefes alıyoruz. Bu durum da vücuda yeterli miktarda oksijen girmesine engel oluyor. Ancak beynin ve vücudun oksijen alması öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle çalışma aralarında mümkünse evin etrafında ya da içinde iki üç tur koşmak veya açık cam önünde ya da balkonda tempolu müzik eşliğinde her gün 3-4 defa dans etmek veya egzersiz yapmak öğrenciyi rahatlatacak, öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.