LGS nedeniyle okul önlerinde yoğunluk oluştu

Uzmanların toplu etkinliklerin virüsün bulaşma riskini arttıran en önemli faktörlerden biri olduğunu açıklamasının ardından, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının yapılmasının riskleri de tartışılıyordu.

Bu tartışmaların gölgesinde Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci bugün sınava girdi. Bulaş riskinin azaltılması için 09.00-15.00 arasında getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağı ise okul önlerine yığılan kalabalıklarla anlamını yitirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen karelerde veli ve çocukların sadece sınavın gerçekleştirileceği okul önlerinde değil, duraklarda da sosyal mesafeyi hiçe sayarak yoğun kalabalıklar oluşturduğu görüldü.