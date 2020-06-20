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LGS nedeniyle okul önlerinde yoğunluk oluştu

"Nasıl olacak, nasıl yapılacak?" derken merkezi yerleştirme sınavlarının ilki olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bugün gerçekleştiriliyor. Sınavın zorluğu bilinmez ama çoğu veli okul önlerindeki Covid-19 sınavını geçemedi. Sosyal mesafe hiçe sayılarak oluşturulan kalabalıklar virüsün bulaş riskini de arttırdı.

10:36 -
Haberler Eğitim
LGS nedeniyle okul önlerinde yoğunluk oluştu

Uzmanların toplu etkinliklerin virüsün bulaşma riskini arttıran en önemli faktörlerden biri olduğunu açıklamasının ardından, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının yapılmasının riskleri de tartışılıyordu.

Bu tartışmaların gölgesinde Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci bugün sınava girdi. Bulaş riskinin azaltılması için 09.00-15.00 arasında getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağı ise okul önlerine yığılan kalabalıklarla anlamını yitirdi.

Fotoğraf Twitter’dan

Türkiye’nin dört bir yanından gelen karelerde veli ve çocukların sadece sınavın gerçekleştirileceği okul önlerinde değil, duraklarda da sosyal mesafeyi hiçe sayarak yoğun kalabalıklar oluşturduğu görüldü.

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Son güncelleme: 10:55 20.06.2020
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