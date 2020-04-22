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LGS Nisan ayı soruları yayınlandı… LGS ne zaman? LGS konuları ve güncel LGS örnek sorular…

2020 LGS başvuruları bilindiği gibi MEB tarafından otomatik olarak gerçekleştirildi. LGS’ye katılacak öğrencilerin sınav başvuru bilgileri E-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Peki LGS ne zaman? İşte LGS Nisan ayı ikinci kısım örnek soruları ve sınav detayları...

14:22 -
Haberler Eğitim
LGS Nisan ayı soruları yayınlandı… LGS ne zaman? LGS konuları ve güncel LGS örnek sorular…

Türkiye yüzbinlerce öğrenci corona virüsü sebebiyle eğitimlerine online olarak evden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'de çıkacak konuları ilk dönemde işlenilen müfredatla sınırlandırılmasına karar vermişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yaptığı açıklama ile LGS sınav tarihinde değişiklik olmayacağını açıkladı. Peki LGS ne zaman? LGS konuları neler? Nisan ayından yayınlanan ikinci soru kitapçığı linki haberimizde…

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığı, her ay LGS örnek sorularını yayınlamaya devam ediyor. 25 soruluk sözel soru kitapçığı ve 20 soruluk sayısal sözel kitapçığı Nisan ayı için 2. kez yayımlandı. İşte Nisan ayı 2. LGS örnek soruları;

NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜM 2. ÖRNEK SORULARI

NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜM 2. ÖRNEK SORULARI

NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜM 1. ÖRNEK SORULARI

NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜM 1. ÖRNEK SORULARI

Foto: Shutterstock

LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS’de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

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Son güncelleme: 14:23 22.04.2020
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