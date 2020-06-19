LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS saat kaçta?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. LGS için büyük merakla beklenen sınav tarihi yaklaşıyor ve LGS sınav giriş belgeleri, sınava dair detaylar büyük bir ilgiyle araştırılıyor. LGS için heyecan dorukta , 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde gerçekleşecek olan LGS hakkında merak edilenler…

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

LGS KAÇ DAKİKA VE SAAT KAÇTA?

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.