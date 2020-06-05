LGS sınav giriş belgesi ve LGS konuları… LGS ne zaman yapılacak?

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM tarafında birçok sınavın tarihinde değişiklikler yapılmıştı. LGS sınavının yeni tarihi olarak da 20 Haziran belirlenmişti. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak? LGS sınavında hangi konulardan soru çıkacak? İşte LGS sınavı ile ilgili son gelişmeler…

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecektir. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

LGS KONULARI NELER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.