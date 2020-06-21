LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soru ve cevapları yayınlandı!

Öğrenciler önümüzdeki 4 yıl boyunca okuyacakları liseyi alacakları puan çerçevesinde belirleyeceği LGS’ye girdi. Zorlu ve stresli dönemin bir bölümünü geride bırakan öğrenciler LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLADI!

2020 LGS sınavı soru ve cevap anahtarları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. LGS'de geçtiğimiz senelerde, öğrenciler sınava girdikleri okullarda sınavın bitmesinin ardından kendi soru kitapçıklarını teslim alabiliyorlardı. Bu yıl pandemi nedeniyle öğrenciler soru kitapçıklarını 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla okullarından alabilecek. LGS soru ve cevapları ise MEB'in sitesinden yayınlandı…

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

MEB'in açıklamalarında şu ifadelere yer verilmişti; “Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak.”

LGS SORULARI ZOR MUYDU?

Hem LGS'ye katılan öğrenciler hem de veliler sınavın ardından soruların zorluk derecesini merak etmeye başladı. Eğitim kurumlarının sınav soru çözümlerini yapmaya başlamasıyla sınavın zorluk değerlendirmesi netleşecek.

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.