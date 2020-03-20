LGS sınavı ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak?

Merkezi Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav (LGS) (8.sınıflar) bu yıl 7 Haziran’da uygulanacak. Corona virüsü nedeniyle bazı sınavların iptal edilmesiyle öğrenciler ve veliler Liselere Geçiş Sınavının (LGS) ertelenip ertelenmeyeceği hakkındaki bilgileri araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada LGS sınavlarının gelişmelere göre ileri bir tarihe alınabileceğini açıkladı.

LGS ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı açıklamada, “LGS ve YKS sınavlarının gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.” ifadelerini kullandı.

LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.