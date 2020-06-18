LGS sınavı saat kaçta? LGS giriş belgesi alma ekranı…

Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisinin merakla beklediği tarih yaklaştı. Bu hafta sonu Türkiye genelinde LGS sınavı heyecanı yaşanacak. Öğrenciler, aylardır çalışmalarını yaptığı LGS sınavında ter dökecek. İşte LGS sınavı ile ilgili son gelişmeler…

LSG SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI



LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.