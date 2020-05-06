LGS sonuçları ne zaman? LGS kılavuzu yayınlandı!

Liseye başlayacak öğrencilerin merakla bekledikleri LGS’nin bu seneki kılavuzu yayınlandı. Otomatik olarak öğrencilerin başvurusunun tamamlandığı LGS bu sene 20 Haziran’da gerçekleşecek. Sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih ise 16 Temmuz.

LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

16 Temmuz’da açıklanacak LGS’nin sınav sonuçlarına itiraz ise 10 gün içerisinde yapılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç sistemi üzerinden duyurulacak. Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilir detayları inceleyebilirsiniz.

LGS 2020 KILAVUZU



LGS SINAV YERLERİ ÖĞRENCİLERİN KENDİ OKULLARI OLACAK!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde YKS ve LGS ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk şu ifadeleri kullandı; *Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK'te YKS ile kararlar alıp uyguluyor.

*Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Hiç bilmediği bir okulda hiç bilmediği mahallede sınava girmeyecek. Daha rahat bir ortam olması amacıyla kendi okullarında girmesini sağlıyoruz. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

*Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

*Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşuları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.